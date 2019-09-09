Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
09.09.19 11:43

Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві. ФОТО

У Києві патрульний врятував життя мешканцю однієї з квартир на 17 поверсі будинку на проспекті Миколи Бажана, який хотів вистрибнути з вікна.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронців викликала дружина чоловіка. За лічені хвилини на місце прибули поліцейські, лікарі та рятувальники. Всі вони намагалися налагодити діалог з киянином, але спроби були безуспішними.

Він твердив одне: "Життя нікчемне і всі проблеми закінчаться, коли я стрибну".

"Ситуація ускладнювалася тим, що чоловік сидів на вузькому парапеті за вікном і підійти до нього непомітно, щоб силою затягнути у безпечне місце, було неможливо", - наголошується в пресслужбі патрульної поліції.

Патрульний вирішив застосувати інший підхід ведення перемовин і розповів чоловіку свою історію життя та про ситуації, які він пережив на службі в поліції. Віталій знайшов потрібні слова, після яких чоловік вирішив закурити та погодився, що його життя не таке вже й складне.

"Після відвертої розмови чоловік дав Віталію свою руку та повернувся до квартири. Тепер ним опікуються лікарі", - підсумували в патрульної поліції.

Також дивіться: Пішов у гості і провів дві доби в болоті: на Сумщині поліцейські врятували чоловіка. ФОТО

Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві 01
Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві 02
Патрульний поліцейський врятував чоловіка, який хотів вистрибнути із 17-го поверху в Києві 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100