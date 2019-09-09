ДТП на трасі Київ-Чоп: одна людина загинула, ще шестеро травмовані, зокрема вагітна жінка та її 3-річний син. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Учора, 8 вересня, близько 09:50 до Мукачівського районного відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими на автодорозі Київ-Чоп неподалік смт Чинадієво.

На місці події слідчо-оперативна група встановила попередні обставини автопригоди. Як з’ясували правоохоронці, 40-річний водій Daewoo Lanos, мешканець м.Свалява, рухаючись у напрямку м.Мукачево, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з автомобілем марки Skoda Octavia під керуванням 27-річного жителя Мукачева.

Унаслідок зіткнення водій Daewoo Lanos помер на місці аварії. Його дружину та 35-річного пасажира, жителя Львівської області, з тяжкими травмами госпіталізовано до Мукачівської ЦРЛ.

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Вагітну 34-річну жінку та її 3-річного сина, які були пасажирами Skoda Octavia, також помістили до медзакладів для надання допомоги. 27-річний водій та його 26-річна дружина перебувають на амбулаторному лікуванні.

За фактом ДТП з тяжкими наслідками відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик поліції. У справі призначено ряд експертиз, у ході яких буде з’ясовано усі обставини ДТП.