ДБР розслідує обставини загибелі військовослужбовця-контрактника в Чернігівській області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією: під час руху колони військової техніки водій БРЕМ (броньованої ремонтно-евакуаційної машини) порушив правила водіння спеціальної машини і здійснив наїзд на військовослужбовця, притиснувши його до танку Т-64БВ, який рухався попереду", - йдеться в повідомленні.

Від травм військовослужбовець помер під час транспортування до медичного закладу.

На цей момент проведено огляд місця події, допитано учасників та очевидців події, також готується клопотання про призначення відповідних експертиз і проводяться слідчі експерименти.

Кваліфікація: порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч.1 ст.415 Кримінального кодексу України)

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