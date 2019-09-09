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09.09.19 15:56

Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер. ФОТОрепортаж

У понеділок у с. Марківці загинув чоловік 1955 р.н., який переходив дорогу пішохідним переходом. Він зазнав смертельних травм і помер в автомобілі швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася сьогодні, 9 вересня, близько 9:30 у с. Марківці в Тисменицькому районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій, 35-річний мешканець Коломийського району, керуючи мікроавтобусом MERCEDES Sprinter, не обрав безпечної швидкості та порушив правила дорожнього руху і вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер 01

Унаслідок аварії житель Тисменицького району 1955 р.н. зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер у кареті швидкої допомоги.

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Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер 02

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зі свого боку, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook, що чоловіка збив його двоюрідний брат депутат Івано-Франківської міської ради Роман Марцінків.

"Сталася трагедія. У ДТП за участю мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа загинув 68-річний мешканець с.Марківці Тисменицького району. Перш за все я висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Це велике горе для всіх. Зараз головне завдання - дочекатись результатів розслідування. Це робота не емоцій, а фахівців. Мені важко і боляче коментувати цю ситуацію. Молюся за душу загиблого і прошу Бога відвертати такі біди від усіх", - написав він.

Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер 03

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