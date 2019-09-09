Депутат Івано-Франківської міськради Марцінків збив чоловіка на пішохідному переході, постраждалий помер. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася сьогодні, 9 вересня, близько 9:30 у с. Марківці в Тисменицькому районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій, 35-річний мешканець Коломийського району, керуючи мікроавтобусом MERCEDES Sprinter, не обрав безпечної швидкості та порушив правила дорожнього руху і вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Унаслідок аварії житель Тисменицького району 1955 р.н. зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер у кареті швидкої допомоги.

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Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зі свого боку, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook, що чоловіка збив його двоюрідний брат депутат Івано-Франківської міської ради Роман Марцінків.

"Сталася трагедія. У ДТП за участю мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа загинув 68-річний мешканець с.Марківці Тисменицького району. Перш за все я висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Це велике горе для всіх. Зараз головне завдання - дочекатись результатів розслідування. Це робота не емоцій, а фахівців. Мені важко і боляче коментувати цю ситуацію. Молюся за душу загиблого і прошу Бога відвертати такі біди від усіх", - написав він.