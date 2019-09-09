Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
09.09.19 16:26

Із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним попрощалися в Херсоні. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 вересня, в Херсоні відбулося прощання з Михайлом Володимировичем Ткачишиним, 20.09.1988 року народження, уродженцем Херсонщини, жителем Львівської області, сержантом, гранатометником 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 вересня о 20.30 неподалік Горлівки Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Фотографії з прощання опублікував на своїй Фейсбук-сторінці член виконавчого комітету Херсонської міськради Садіяр Мамедов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви бачили як плачуть чоловіки? Сльози накочуються, коли ми згадуємо побратимів, які пішли від нас, коли потрібно поглянути в очі дітям, яких війна зробила сиротами... коли смерть забирає своїх. ... Як сьогодні під час прощання із загиблим від рук снайпера сержантом-гранатометником Михайлом Ткачишиним. У херсонця-побратима, який загинув у Донецькій області, залишився син ... у такі моменти хочеться стиснутися в кулак, побути наодинці з собою. Ми зібралися на прощанні разом, але все, що на душі, не висловиш. Скільки ще буде таких героїв? Війна нещадна. Ми любимо їх, ми пам'ятаємо ... ГЕРОЯМ СЛАВА!"- йдеться в повідомленні.

У нього залишилися батьки і син.

Із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним попрощалися в Херсоні 01

Із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним попрощалися в Херсоні 02
Із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним попрощалися в Херсоні 03
Із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним попрощалися в Херсоні 04
Із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним попрощалися в Херсоні 05
Із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним попрощалися в Херсоні 06
Із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним попрощалися в Херсоні 07
Із загиблим від кулі снайпера воїном 53-ї ОМБр Михайлом Ткачишиним попрощалися в Херсоні 08

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100