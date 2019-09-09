Чоловіка, який оптом збував наркотики через інтернет, затримали в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуСБУ.

"Встановлено, що житель обласного центру отримував через послуги поштового зв'язку наркотики для перепродажу. Отриманий "товар" він реалізовував на території міста та інших регіонів України методом так званих "закладок", - йдеться в повідомленні.

Для пошуку клієнтів наркоділок створив і адміністрував спеціалізований сайт, а також використовував один із інтернет-комунікаторів.

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За місцем проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили канабіс, метамфетамін, МДМА, амфетамін і ЛСД, загальною вагою понад кілограм. Вартість вилученого товару становить близько 750 тисяч гривень за цінами "чорного" ринку.

Також було виявлено гроші, отримані незаконним шляхом, комп'ютерна техніка та мобільні телефони з речовими доказами протиправної діяльності.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).

"Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій. Перевіряється інформація про причетність зловмисника до пошуку і переправлення за кордон осіб для роботи у сфері наркобізнесу в одній із сусідніх країн", - йдеться в повідомленні.







