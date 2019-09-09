Комітет ООН з прав людини просить РФ поки не виселяти ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, - адвокат Заєць. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив на своїй сторінці експерт Регіонального центру з прав людини, адвокат Сергій Заєць, інформує Цензор.НЕТ.

"До такого рішення призвело звернення понад півсотні парафіян ПЦУ в КПЧ ООН з приводу утисків з боку російської влади", - написав правозахисник.

Він опублікував рішення Комітету ООН з прав людини, в якому сказано, що "відповідно до правила 94 процедури Комітету ООН з прав людини Росії запропоновано не виселяти ПЦУ з храму в Сімферополі, поки ця справа перебуває на розгляді комітету".

Читайте також: Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній

Як повідомляється в документі, 6 вересня Комітет ООН направив свої вимоги до Росії з проханням відповісти впродовж шести місяців.





Нагадаємо, за словами архієпископа Климента, підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.

Російський Арбітражний суд Криму за позовом Мінмайна Криму прийняв рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі. Його оскаржено.

24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і розламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.