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09.09.19 22:08

Комітет ООН з прав людини просить РФ поки не виселяти ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, - адвокат Заєць. ДОКУМЕНТ

Комітет ООН з прав людини (КПЛ ООН) як тимчасовий захід просить Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Про це повідомив на своїй сторінці експерт Регіонального центру з прав людини, адвокат Сергій Заєць, інформує Цензор.НЕТ.

"До такого рішення призвело звернення понад півсотні парафіян ПЦУ в КПЧ ООН з приводу утисків з боку російської влади", - написав правозахисник.

Він опублікував рішення Комітету ООН з прав людини, в якому сказано, що "відповідно до правила 94 процедури Комітету ООН з прав людини Росії запропоновано не виселяти ПЦУ з храму в Сімферополі, поки ця справа перебуває на розгляді комітету".

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Як повідомляється в документі, 6 вересня Комітет ООН направив свої вимоги до Росії з проханням відповісти впродовж шести місяців.

Комітет ООН з прав людини просить РФ поки не виселяти ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, - адвокат Заєць 01


Комітет ООН з прав людини просить РФ поки не виселяти ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, - адвокат Заєць 02

Нагадаємо, за словами архієпископа Климента, підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.

Російський Арбітражний суд Криму за позовом Мінмайна Криму прийняв рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі. Його оскаржено.

24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і розламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

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