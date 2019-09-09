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09.09.19 20:45

Пам'ятник російському царю Миколі ІІ встановили в окупованому Донецьку. ФОТО

В окупованому Донецьку з'явився пам'ятник останньому російському царю Миколі II.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Восточный вариант із посиланнями на ресурси терористів.

Повідомляється, що бронзовий бюст російського імператора був встановлений на території недобудованого храму на честь Святих Царствених Мучеників у селищі Гірник

Як відомо, цар Микола II увійшов в історію під прізвиськом "Кривавий", яке йому дали в народі за розстріл мирних демонстрацій у 1905 році.

Саме Микола привів Російську Імперію до революції і розвалу. У 1918 році поваленого царя розстріляли більшовики в Єкатеринбурзі.

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Памятник російському царю Миколі ІІ встановили в окупованому Донецьку 01

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