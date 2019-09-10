Україна і НАТО активізують діяльність Спільної робочої групи з питань воєнної реформи, - Дмитро Кулеба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Президент Зеленський визначив, що реформа Збройних сил України і загалом оборонного сектору має здійснюватися відповідно до найкращих світових стандартів. Тому сьогодні в НАТО ми говорили про дуже практичні речі: як Альянс може допомагати Україні стати сильнішою, та про те, як Україна може допомогти Альянсу. Євроатлантичний курс України залишається незмінним, і візит є одним з підтверджень цього", - заявив Кулеба.

Під час проведення зустрічей сторони проявили взаємний інтерес до зміцнення і посилення взаємодії Альянсу в контексті протидії гібридним загрозам, а також обмінялися думками про можливі спільні дії, спрямовані на посилення безпеки в Чорному морі.

Також сторони домовилися про продовження практик спільної військової підготовки, разом зі стажуванням українських військовослужбовців ВМС на кораблях ВМС держав-членів НАТО.

Сторони також обговорили питання підготовки візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну наприкінці жовтня.

Нагадаємо, вчора віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції прибув до штаб-квартири НАТО, де провів низку зустрічей для обговорення євроатлантичної інтеграції України.

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