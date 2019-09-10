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10.09.19 11:57

Терористи не виконали взяті на себе зобов'язання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК. ФОТО

Незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов'язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1. Своєю чергою українська сторона проводить підготовчі роботи з обладнання майданчика для встановлення важкої будівельної техніки біля зруйнованої частини моста в Станиці Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС із посиланням на дані СЦКК.

Як повідомляється, представники ТОВ "Флангер" проводили роботи з розширення узбіччя дороги у напрямку моста, а саме: повністю заасфальтували ліве узбіччя дороги (до 800 м) у напрямку зруйнованого моста. Також провели підготовчі роботи з розширення правої частини узбіччя дороги (покладено щебінь протяжністю до 600 м) у напрямку зруйнованого моста.

Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 01

Оперативно-піротехнічним підрозділом ДСНС України проводились роботи з обстеження ділянки місцевості для технологічної дороги, з метою забезпечення під’їзду до зруйнованої частини моста.

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Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 02

Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ свою готовність до запланованих робіт з відновлення моста.

Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 03

Зі свого боку, як зазначили в СЦКК, незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме - не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК, та не прибрані фортифікаційні споруди, безпосередньо на мосту (синій кунг із логотипом СЦКК) так і за мостом (бетонні споруди - вогневі точки).

Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 04
Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 05
Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 06
Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 07
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Терористи не виконали взяті на себе зобовязання з демонтажу фортифікаційних споруд у районі моста в Станиці Луганській, - СЦКК 08

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