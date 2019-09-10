"Слуга народу" під час ухвалення закону про імпічмент порушила Регламент Ради, - Юрчишин. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Ярослав Юрчишин ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що фракція Слуги Народу критично порушила закон України - Регламент парламенту. Не зважаючи що до законопроекту про імпічмент були пропозиції, лише голосами СН цей закон було прийнято в цілому", - заявив Юрчишин.

Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента. Спочатку нардепи 337 голосами ухвалили законопроєкт в першому читанні, потім попри заперечення і попередження представників опозиційних партій закон було ухвалено в цілому 245 голосами



