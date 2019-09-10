Крупєя призначено главою поліції Житомирщини. ФОТОрепортаж

Поліцію Житомирської області очолив полковник поліції Сергій Крупєй. Сьогодні, 10 вересня, Голова Нацполіції України Сергій Князєв представив нового керівника особовому складу поліції регіону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

До цього Сергій Крупєй обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

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Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що вимагає від особового складу відомства не тільки неухильного дотримування законів держави.

"Насамперед ми маємо зрозуміти, що ми з вами є сервісною службою, яка зобов’язана слухати суспільство, чути та допомагати суспільству. Тому що поліція України - це правоохоронний сервіс для наших громадян та гостей", – підкреслив глава Нацполіції.

Сергій Князєв додав, що кожний поліцейський, зокрема, кожен керівник, на своєму робочому місці має розуміти, що оцінка його діяльності базується на трьох принципах.

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"Перший – рівень довіри населення особисто до вас як до керівника. Другий – рівень довіри особового складу особисто до вас. І тільки третій – це стан протидії злочинності. Ці чинники є найважливішими в роботі поліції. І тоді рівень довіри до нас буде зростати", – підкреслив Голова Нацполіції.

Відтак він звернувся до нового керівника поліції Житомирської області з вимогою неухильно у своїй роботі притримуватися вказаних принципів і ефективно виконувати поставлені завдання.

Своєю чергою Сергій Крупєй подякував за виявлену довіру. Він зазначив, що пріоритетними напрямками роботи для поліції Житомирської області також є безкомпромісна боротьба зі злочинністю, забезпечення належного правопорядку у регіоні та тісна взаємодія з органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Сергій Крупєй закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у серпні 1995 року. Працював оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим, заступником начальника відділу та начальником відділу у підрозділах карного розшуку Харківщини та Головного управління карного розшуку МВС. Із серпня 2017 року був заступником начальника Головного управління – начальником кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.