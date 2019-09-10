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10.09.19 15:13

Невідомі обстріляли автомобіль і будинок голови ОТГ на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Уночі 10 вересня невідомі обстріляли автомобіль і будинок голови Малинської ОТГ Рівненської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що невідомий здійснив чотири постріли в напрямку господарства 44-річного жителя Малинська, голови ОТГ, два з яких влучили в скло автомобіля Renault Scenic, решта - в будинок.

У приміщенні перебували чоловік і жінка і троє їхніх дітей: 6-ти, 13-ти і 18 років. Ніхто з них не постраждав.

З місця події поліцейські вилучили чотири гільзи калібру 7,62 мм і уламки деформованої кулі.

Слідчі Березнівського відділення поліції встановлюють обставини події в рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

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Невідомі обстріляли автомобіль і будинок голови ОТГ на Рівненщині, - Нацполіція 01
Невідомі обстріляли автомобіль і будинок голови ОТГ на Рівненщині, - Нацполіція 02
Невідомі обстріляли автомобіль і будинок голови ОТГ на Рівненщині, - Нацполіція 03

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