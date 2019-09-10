Жінка ударом ножа у шию вбила свого знайомого в Святошинському районі Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Оглянувши чоловіка, лікарі повідомили поліцейським, що на шиї загиблого виявили два поранення, схожі на ножові. Для встановлення остаточної причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські встановили особу загиблого: ним виявився 45-річний киянин, який мешкав у сусідньому будинку. За словами місцевих жителів, потерпілого раніше неодноразово бачили в цьому під'їзді, адже він часто приходив у гості до своєї знайомої.

"46-річну підозрювану поліцейські затримали неподалік від місця злочину - жінка на ринку розпивала алкогольні напої. Під час спілкування з правоохоронцями вона нервувала і плутано пояснювала, що трапилося. Зрештою розповіла, що загиблий - її знайомий, з яким вона неодноразово вживала спиртне. Того дня чоловік прийшов до фігурантки додому напідпитку і вона відмовилася впускати його у квартиру. Між ними почалася сварка, яка переросла в бійку. Тоді жінка схопила кухонний ніж і двічі вдарила ним знайомого в шию. Поранений спробував спуститися сходами, але впав і помер на місці", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

У квартирі затриманого поліцейські виявили плями, схожі на кров, і ймовірне знаряддя злочину - кухонний ніж. Речові докази вилучили та направили на експертні дослідження.

Жінку затримали, їй загрожує до 15-ти років ув'язнення. Найближчим часом суд обере підозрюваній запобіжний захід.

Читайте також: Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін. ФОТО



