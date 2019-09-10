Супрун звільнена за власним бажанням, - Зеленський відповів на петицію про керівника МОЗ. ДОКУМЕНТ

Відповідь глави держави на електронну петицію № 22/058280-еп "Залишити Уляну Супрун керівником МОЗ України з командою і продовжити реалізацію стратегії реформування сфери охорони здоров'я" з'явилася на сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію і розуміння необхідності продовження трансформації охорони здоров'я. У нас немає іншого шляху, ніж розвиток стратегічно орієнтованої державної політики, в якій, зокрема, здоров'я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни.

Водночас повідомляю, що Постановою Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року №12-ІХ міністром охорони здоров'я України призначено Зоряну Степанівну Скалецьку. 4 вересня 2019 року на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення про підтримку заяви першого заступника міністра охорони здоров'я України Уляни Надії Супрун про звільнення її із займаної посади за власним бажанням.

Нагадаємо, розміщена 5 серпня на сайті президента України петиція про збереження в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун главою МОЗ до кінця місяця набрала понад 25 тис. голосів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж