20 дітей госпіталізовано після розпилення газу в школі у Черкасах. ФОТО

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, інцидент стався 10 вересня о 12:30. Навчальний процес у школі було тимчасово призупинено, проведено евакуацію 257 учнів. Приміщення, в якому відбулося розпорошення газового балончика провітрено.

"Працівники швидкої медичної допомоги на місці обстежили учнів. Для додаткового обстеження, в Черкаську обласну дитячу лікарню госпіталізовано 20 учнів", - сказано в повідомленні.

Пізніше в ДСНС поінформували, що станом на 16:15 на додаткове обстеження залишено 19 дітей. Стан здоров'я 18 дітей задовільний, однієї дитини - середньої тяжкості.

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