Під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, подія сталася під час затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а саме - заподіяння ножового поранення.

Підозрюваний забарикадувався в будинку, чинив опір поліцейським, а потім кинув у їхній бік дві гранати і намагався втекти.

На щастя, вони не спрацювали. Правоохоронці злагодженими і професійними діями знешкодили і затримали зловмисника. Під час обшуку в будинку підозрюваного було виявлено та вилучено два боєприпаси, зброю, набої та ніж, які відправлено на відповідні експертизи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ходив по ринку з гранатою": в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1. ФОТОрепортаж

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Поліція проводить слідчі дії для надання відповідної правової оцінки.





Фото і відео: сайт Нацполіції