Поліція виявила схрон із боєприпасами і тротилом у Костянтинівці. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ інформує із посиланням на поліцію Донецької області.
"Вибухонебезпечний арсенал знайшов місцевий житель та повідомив поліцейських. На місці працювала слідчо-оперативна група Костянтинівського відділення поліції.
Відстань до житлових будинків - близько кілометра. Правоохоронці забезпечили безпеку під час обстеження знахідки.
Боєприпаси та вибухівка вилучені працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій для подальшої утилізації.
Від початку року поліцейські Донеччини вилучили 537 гранат, 112 одиниць вогнепальної зброї та 80 кг вибухових речовин", - йдеться у повідомленні.