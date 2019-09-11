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11.09.19 16:06

Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Учора в пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Луцького загону спільно з представниками митниці запобігли спробі прихованого переміщення з Польщі великої партії сиру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, інформацію про можливе переміщення предметів та товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю, завчасно надали оперативні співробітники Держприкордонслужби.

Тому коли в пункт пропуску прибув автобус "МАН" української реєстрації, прикордонники разом з митниками провели його поглиблений огляд. За результатами перевірки на даху автобуса, в нішах кондиціонера, та під сидінням водія виявлено понад 860 кг сирів різних найменувань.

Транспортний засіб і товар на загальну суму близько пів мільйона гривень передано у ДФС.

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Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 01
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 02
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 03
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 04
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 05
Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ 06

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