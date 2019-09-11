Водій рейсового автобуса намагався провезти під сидінням і на даху майже тонну польського сиру, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, інформацію про можливе переміщення предметів та товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю, завчасно надали оперативні співробітники Держприкордонслужби.
Тому коли в пункт пропуску прибув автобус "МАН" української реєстрації, прикордонники разом з митниками провели його поглиблений огляд. За результатами перевірки на даху автобуса, в нішах кондиціонера, та під сидінням водія виявлено понад 860 кг сирів різних найменувань.
Транспортний засіб і товар на загальну суму близько пів мільйона гривень передано у ДФС.