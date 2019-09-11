Гравці київського "Динамо" зустрілися зі звільненими українськими моряками. ФОТО

Про це повідомляє сайт футбольного клубу "Динамо", інформує Цензор.НЕТ.

"Аби підтримати моральний стан моряків, висловити їм свою повагу, а також подякувати за мужність та незламність, які стали прикладом патріотизму та любові до своєї країни, до центрального військового шпиталю завітала основна команда київського "Динамо" у повному складі за винятком гравців збірних, а також тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Олексієм Михайличенком. Разом із командою до шпиталю завітав і легендарний гравець київського клубу Володимир Федорович Мунтян, а також представники офіційного Фан-клубу "Динамо", - йдеться в повідомленні.

Динамівці прибули до шпиталю не з порожніми руками. Історія з динамівськими футболками, які допомогли підтримати моральний стан полонених у важкі для них дні перебування в ув’язненні, мала продовження – відтепер кожен із них отримав по сумці із повним комплектом динамівської клубної екіпіровки, а також інші приємні подарунки – м’ячі, книжки, динамівські шарфики.

Команда прибула до шпиталю на клубному автобусі, привізши із собою також найсвіжіший трофей – Суперкубок України.

"Відверто кажучи, невідомо, хто зараз більше хвилюється – ви чи ми. Коли я вчора вдома сказав своїм рідним, що побачусь з вами сьогодні, весь вечір тільки про це і була розмова. Ми дуже вам вдячні за вашу мужність, за ваш вчинок, за вашу незламність. Це дуже важливо для нас. Це вкрай важливо для всієї країни. Ми дуже раді, що ви повернулися, що ви все-таки відстояли свою честь. Я навіть уявити собі не можу, наскільки вам було важко. Навіть ті кадри, які облетіли весь світ, вже наводять жах, не кажучи вже про те, що ви пережили. Ви просто молодці, кожен раз доводячи і всьому світу, і собі самим, що ви сильні, що ваша команда витримала, і жоден із вас не "попросив заміну". Це дуже важливо. Ми вам дуже вдячні, і тепер чекаємо вас на стадіоні, будемо вас там дуже раді бачити!" - заявив головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко.

Від імені усіх гравців пошану морякам висловив капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук:

"Правильно сказав Олексій Олександрович, а я переживаю, напевно, ще більше. Теж вчора розмовляв зі своєю сім’єю про майбутній візит до вас. У мене ростуть маленькі діти, і на вашому прикладі хочеться їм показати, що таке по-справжньому любити свою родину, любити свою країну. Хотілося подякувати вам особисто. Ми вам з радістю даруємо іменні абонементи та запрошуємо на наші матчі. Ми вас завжди будемо раді бачити. Ваш вчинок – великий приклад для усіх нас".

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.











