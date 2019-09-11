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11.09.19 17:57

Український плавець Романишин встановив рекорд, здолавши Дніпро від Білорусі до Херсона. ФОТОрепортаж

Майстер спорту з плавання Михайло Романишин за місяць і п'ять днів подолав уплав понад 900 кілометрів української ділянки Дніпра, встановивши рекорд України.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

У Херсоні зафіксували новий Рекорд України – плавець Михайло Романишин 10 вересня завершив проєкт, який розпочався 5 серпня у селі Страхолісся Київської області на кордоні з Білоруссю, здолавши вплав понад 900 кілометрів по Дніпру. Фінішував Михайло Романишин на Набережній Херсона, його зустрічали дружина та сини, а також херсонці та миколаївці, які приїхали, щоб підтримати земляка.

Спортсмен не вважає заплив важким і виснажливим. Романишин поділився, що отримував задоволення, бо бачив всю красу нашої країни. Але плавця дуже розчарувала екологічна ситуація, йому довелося спостерігати і відчувати неприємний запах всього того, що скидається в Дніпро.

Український плавець Романишин встановив рекорд, здолавши Дніпро від Білорусі до Херсона 01
Український плавець Романишин встановив рекорд, здолавши Дніпро від Білорусі до Херсона 02
Український плавець Романишин встановив рекорд, здолавши Дніпро від Білорусі до Херсона 03
Український плавець Романишин встановив рекорд, здолавши Дніпро від Білорусі до Херсона 04
Український плавець Романишин встановив рекорд, здолавши Дніпро від Білорусі до Херсона 05

Його тренер Карен Абрамов розповів, що не завжди вдавалося робити зупинки тоді, коли цього вимагала ситуація. Михайло щодоби плив 10 годин, спав по 6 годин, їв за спеціальним графіком. І графіка харчування потрібно було дотримуватися максимально чітко, адже заплив - постійна витрата енергії у величезних кількостях. Тренер підкреслив, що іноді Михайлу доводилося їсти навіть у воді, бо не завжди була можливість вийти на берег: машина не могла під'їхати або через рельєф місцевості, або через те, що плавець пропливав через територію заповідника, куди в'їзд заборонявся.

Романишин додав, що цей заплив є першим етапом масштабнішого проекту. Наступного року він планує уплав подолати Чорне море за маршрутом Одеса-Стамбул.

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