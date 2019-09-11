Український плавець Романишин встановив рекорд, здолавши Дніпро від Білорусі до Херсона. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

У Херсоні зафіксували новий Рекорд України – плавець Михайло Романишин 10 вересня завершив проєкт, який розпочався 5 серпня у селі Страхолісся Київської області на кордоні з Білоруссю, здолавши вплав понад 900 кілометрів по Дніпру. Фінішував Михайло Романишин на Набережній Херсона, його зустрічали дружина та сини, а також херсонці та миколаївці, які приїхали, щоб підтримати земляка.

Спортсмен не вважає заплив важким і виснажливим. Романишин поділився, що отримував задоволення, бо бачив всю красу нашої країни. Але плавця дуже розчарувала екологічна ситуація, йому довелося спостерігати і відчувати неприємний запах всього того, що скидається в Дніпро.











Його тренер Карен Абрамов розповів, що не завжди вдавалося робити зупинки тоді, коли цього вимагала ситуація. Михайло щодоби плив 10 годин, спав по 6 годин, їв за спеціальним графіком. І графіка харчування потрібно було дотримуватися максимально чітко, адже заплив - постійна витрата енергії у величезних кількостях. Тренер підкреслив, що іноді Михайлу доводилося їсти навіть у воді, бо не завжди була можливість вийти на берег: машина не могла під'їхати або через рельєф місцевості, або через те, що плавець пропливав через територію заповідника, куди в'їзд заборонявся.

Романишин додав, що цей заплив є першим етапом масштабнішого проекту. Наступного року він планує уплав подолати Чорне море за маршрутом Одеса-Стамбул.

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