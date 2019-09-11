На зустрічі з представниками Європарламенту обговорили реформу Ради, - Разумков. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з делегацією Європарламенту на чолі з Петом Коксом обговорили актуальне: подальше реформування Верховної Ради України. Дорожня карта Місії Кокса, що містить 52 рекомендації, ще три роки тому визнана основою для внутрішньої реформи українського парламенту, але зроблено було небагато. Однак сьогодні є політична воля імплементувати найкращі пропозиції наших європейських партнерів і змінити інституційну спроможність Верховної Ради, щоб робота парламенту була зрозумілою для суспільства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Разумков анонсував запуск Офісу парламентської реформи, про старт якого було оголошено ще навесні цього року.

"Ми налаштовані втілювати зміни в досить швидкому темпі", - зазначив Разумков.

"Хочу, щоб парламент ІХ скликання став найрезультативнішим в історії України. І сьогодні у нас є на це шанс, який не маємо права втратити!" - підсумував Разумков.