Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів і Великої Британії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час бесіди з послом Естонської Республіки Каймо Кууском президент висловив вдячність за ухвалене рішення про невизнання російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на Донбасі. Було також відзначено неабиякий потенціал для співпраці у сферах діджіталізації та е-урядування.

У розмові з послом Франції Етьєном де Понсеном Зеленський відмітив роль Франції в рамках Нормандського формату і висловив сподівання на проведення зустрічі на рівні глав держав-учасниць у Парижі найближчим часом.

Під час розмови з Послом Республіки Австрія Гернотом Пфандлером глава держави подякував за практичну допомогу в реабілітації 500 дітей учасників АТО. Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного й економічного діалогу між двома країнами.

Спілкуючись із Послом Королівства Нідерландів Йоганнесом де Мола, Зеленський поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про здійснене Україною і РФ 7 вересня взаємне звільнення утримуваних осіб.

Під час розмови з Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сіммонс йшлося про важливість продовження переговорів щодо нової угоди між Україною та Великою Британією, яка визначатиме політичні та економічні відносини між двома країнами після виходу Великої Британії з ЄС.