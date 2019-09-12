Морпіхи Олександр Лінчевський і Микола Обуховський загинули від куль снайпера під Волновахою. ФОТО (оновлено)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Уночі 11 вересня від кулі снайпера загинув стрілець-помічник гранатометника Олександр Лінчевський із Шполянщини. Хлопець загинув під час виконання бойових завдань унаслідок обстрілу позицій з боку противника поблизу Волновахи. Вічна пам'ять. Щирі співчуття рідним", - написав Шевченко у фейсбуці.

Він уточнив, що Олександру був 21 рік.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, Лінчевський був військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти.

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Пізніше пресслужба 36-ї ОБМП уточнила, що разом з Лінчевським також загинув прапорщик Микола Обуховський.

"11 вересня, близько 23.00, противник відкрив вогонь в бік позицій наших захисників, що виконували бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності в районі виконання Операції об’єднаних сил. Під щільним свинцевим вогнем зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів - противник прикривав роботу свого снайпера, в результаті якого наші воїни дістали несумісні з життям поранення. Ворожі кулі забрали життя двох наших морпіхів: прапорщика Обуховського Миколи та матроса Лінчевського Олександра", - йдеться в повідомленні.

Олександр Лінчевський

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Микола Обуховський