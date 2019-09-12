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12.09.19 11:14

Стрілець-помічник гранатометника Олександр Лінчевський загинув від кулі снайпера під Волновахою. ФОТО

21-річний український воїн Олександр Лінчевський був убитий ворожим снайпером на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Уночі 11 вересня від кулі снайпера загинув стрілець-помічник гранатометника Олександр Лінчевський із Шполянщини. Хлопець загинув під час виконання бойових завдань унаслідок обстрілу позицій з боку противника поблизу Волновахи. Вічна пам'ять. Щирі співчуття рідним", - написав Шевченко у фейсбуці.

Він уточнив, що Олександру був 21 рік.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, Лінчевський був військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти.

Стрілець-помічник гранатометника Олександр Лінчевський загинув від кулі снайпера під Волновахою 01

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Стрілець-помічник гранатометника Олександр Лінчевський загинув від кулі снайпера під Волновахою 02

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