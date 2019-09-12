Із дня вступу на посаду президента Зеленський помилував 22 особи, - Офіс Президента. ДОКУМЕНТ

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

Агентство запитувало дані про кількість помилуваних Зеленським громадян з дати вступу на посаду.

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"Помилувано 22 засуджені особи, з яких 5 жінок і 17 чоловіків, покарання скорочено одній особі, решту засуджених звільнено від подальшого відбування покарання", - йдеться у відповіді.

При цьому Офіс проігнорував запитання щодо кількості іноземців серед помилуваних та кількості помилуваних громадян у рамках обмінів.