Із дня вступу на посаду президента Зеленський помилував 22 особи, - Офіс Президента. ДОКУМЕНТ

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.
Агентство запитувало дані про кількість помилуваних Зеленським громадян з дати вступу на посаду.
"Помилувано 22 засуджені особи, з яких 5 жінок і 17 чоловіків, покарання скорочено одній особі, решту засуджених звільнено від подальшого відбування покарання", - йдеться у відповіді.
При цьому Офіс проігнорував запитання щодо кількості іноземців серед помилуваних та кількості помилуваних громадян у рамках обмінів.