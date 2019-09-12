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12.09.19 11:52

Із дня вступу на посаду президента Зеленський помилував 22 особи, - Офіс Президента. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський з дня вступу на пост помилував 22 громадян, але Офіс Президента засекретив інформацію про помилування іноземців, зокрема для передачі Росії.

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

Агентство запитувало дані про кількість помилуваних Зеленським громадян з дати вступу на посаду.

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"Помилувано 22 засуджені особи, з яких 5 жінок і 17 чоловіків, покарання скорочено одній особі, решту засуджених звільнено від подальшого відбування покарання", - йдеться у відповіді.

При цьому Офіс проігнорував запитання щодо кількості іноземців серед помилуваних та кількості помилуваних громадян у рамках обмінів.

Із дня вступу на посаду президента Зеленський помилував 22 особи, - Офіс Президента 01

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