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12.09.19 12:40

Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту. ФОТОрепортаж

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив з представниками провідних іноземних видань можливості і виклики, які сьогодні стоять перед Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ранок розпочав із відвертої розмови з журналістами провідних іноземних видань. З представниками CNN, New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Deutsche Welle, Voice of America та інших медіа обговорили можливості та виклики, які сьогодні стоять перед Україною", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови Разумков пояснив іноземним ЗМІ, чому парламент працює в напруженому режимі та як це допоможе реалізувати амбітні плани економічного зростання нашої держави.

"Дякую за постійний інтерес до українського порядку денного та цікаві запитання!
Це було круто!" - підсумував Разумков.

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Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту 01
Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту 02
Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту 03
Разумков розповів представникам іноземних ЗМІ про напружений режим роботи парламенту 04

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