Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
12.09.19 15:49

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожем'якіним, - робочий день ВР 12 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 вересня, відбувається чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання народні депутати обговорили випадки "кнопкодавства", зафіксовані у Верховній Раді напередодні. Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства.

Далі Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про затвердження Плану оборони України. Слід зазначити, що під час обговорення цього законопроєкту нардепи вшанували хвилиною мовчання загиблих на Сході українських воїнів. Водночас перший віцеспікер Руслан Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками "кнопкодавства".

Потім Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи".

Крім того, в "СН" повідомили: "Ми вирішили зняти законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за вихід з фракції".

Також Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни в держпідтримці кінематографа

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 01

Пленарне засідання Верховної Ради, 12 вересня.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 02

Андрій Кожем'якін ("Батьківщина") показує щось на пальцях главі фракції "СН" Давиду Арахамія.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 03

Арахамія відповідає Кожем'якіну.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 04

Потім Кожем'якін попрямував у сектор "ЄС".

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 05

Антон Яценко (позафракційний) і Олександр Бакумов (СН).

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 06

Навколо Яценка і Бакумова починають збиратися нардепи.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 07

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов і Михайло Радуцький ("СН")

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 08

Герасимов і Радуцький продовжують розмовляти, активно жестикулюючи.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 09

Глава комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов отримав повідомлення у вигляді фото клізми, а також, очевидно, списку покупок: "Пелюшки закінчуються і потрібно купити батон, олію соняшникову, фрукти і рибу (склад філе)".

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 10
Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 11

У секторі "СН" парламентарії зайняті вивченням преси.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 12

Олесь Довгий (позафракційний) дав щось почитати голові фракції "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 13

Глава комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус отримав повідомленні в чаті "Дизель (Криза)"

- "Oksana Markarova оціни ситуацію на митниці. Потрібно зрозуміти чи обєктивною є ця оцінка і якщо так, то що потрібно зробити, щоб проблема вирішилась. До кінця дня маємо вийти на тверезу оцінку ситуації. Якщо буде треба - завтра зберемо нараду на рівні КМУ для вирішення питання", - йдеться в повідомленнях.

- "Оперативний штаб при Мінінфра створений місяць тому, але він ...", - набирає Герус.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 14

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 15

Братання в секторі "СН".

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 16

Глава комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко очевидно радий розмові з колегою.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 17

Експрезидент Петро Порошенко ("ЄС") вітається з колегою.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 18

Володимир Мороз ("ОПЗЖ") і Михайло Макаренко ("ОПЗЖ") вивчають обличчя колег.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 19

Сергій Соболєв ("Батьківщина") спілкується з колегою.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 20

Президія ВР, що сміється: Руслан Стефанчук, Дмитро Разумков і Олена Кондратюк.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 21
Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 22

Нарада парламентаріїв.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 23

Герасимов звертається до колег.

Президія, що сміється, Тимошенко вивчає документи від Довгого, список покупок для Арістова і спілкування жестами Арахамії з Кожемякіним, - робочий день ВР 12 вересня 24

Глава комітету ВР з питань свободи слова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ") розмовляє з колегою зі "Слуги народу"

Фото: Цензор.НЕТ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100