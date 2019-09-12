Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
12.09.19 15:00

Іллєнко пішов з посади, але залишив "спадок", - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно. ФОТО

Глава Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко вважає, що варто скасувати результати останнього пітчингу Держкіно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з міністром культури, молоді і спорту Володимиром Бородянським провели засідання комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики. Без штучно затягнутих процедур, без пустими обговорень і суперечок - ми починаємо зміни, які давно назріли. В результаті, наш комітет і команда Бородянського створили максимально ефективний тандем. Ми націлені на загальний результат і багато зробимо разом ", - написав він.

Іллєнко пішов з посади, але залишив спадок, - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно 01

Ткаченко зазначив, що тільки під час засідання, яке відбулося 11 вересня, було розглянуто ряд важливих питань, що не могли зрушити з мертвої точки протягом останніх 5 років.

Також читайте: Кабмін прийняв відставку глави Держкіно Іллєнка

Іллєнко пішов з посади, але залишив спадок, - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно 02

"До речі, Володимир повідомив і вражаючи прикрий факт. Пилип Іллєнко пішов з посади голови Держкіно, але залишив "спадок" - затвердив на останньому пітчингу проектів на суму 1.7 млрд грн. Ця сума втричі перевищує річний бюджет Держкіно. Тобто розписав на три роки вперед всі гроші. І це лише на фільми, не враховуючи серіалів та мультфільмів", - повідомив нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому нас вчать робити бізнес керівники медіагруп, які керують збитковими телеканалами? - Пилип Іллєнко. ВIДЕО

Іллєнко пішов з посади, але залишив спадок, - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно 03
Фото: Ткаченко/Facebook

"Не варто говорити про відсутність критеріїв розподілу коштів, але точно варто їх перевірити та встановити прозорі правила підтримки українського кіно, чого не було зроблено впродовж останніх 5 років, а проведений пітчинг - відмінити", - резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ексглава Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко розповів в інтерв'ю Олексію Братущаку на каналі Цензор.НЕТ, чому пішов у відставку, про заборону серіалу "Свати", про відносини з Олександром Ткаченком і медіагрупою "1+1", про скандал з фільмом про Стуса, а також про розвиток та перспективи української кіноідустрії. З інтерв'ю Іллєнка можна ознайомитися за посиланням.

Іллєнко пішов з посади, але залишив спадок, - Ткаченко хоче скасувати результати останнього пітчингу Держкіно 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100