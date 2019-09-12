Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП, передає Цензор.НЕТ.

"9 вересня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва продовжив підготовче засідання в рамках слухання позову Київської патріархії до Міністерства культури України щодо незаконності скасування чинності Статутів Української Православної Церкви Київського Патріархату та Київської патріархії.

За підсумками зазначеного засідання, 11 вересня 2019 року, суддею Р. Арсірієм, винесено ухвалу про забезпечення позову. В ухвалі, серед іншого зазначено таке:

– суд засвідчив протиправність наказу Міністерства культури України, яким скасовано чинність статутів Української Православної Церкви Київського Патріархату та Київської патріархії;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації. ФОТО

– подання ліквідкомісією Київської патріархії УПЦ КП, яку створила ПЦУ, на чолі з Яременком О. В. (Митрополитом Черкаським ПЦУ – Іоаном) заяви про відмову від позову та про припинення представництва інтересів Київської патріархії адвокатом, уповноваженим Патріархом Філаретом, суд вважає перешкоджанням доступу до правосуддя;

– суд заборонив Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії, що стосуються Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та її майна;

– суд заборонив ліквідкомісії Київської патріархії УПЦ КП, яку створила ПЦУ, на чолі з Яременком О. В. (Митрополитом Черкаським ПЦУ – Іоаном) будь-які дії щодо управління Київською патріархією та розпорядженням її майном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська автокефальна православна церква припинила існування

Ми вкотре підкреслюємо. Ліквідація Української Православної Церкви Київського Патріархату є незаконною. Мета керівництва ПЦУ зрозуміла. Вони прагнуть зашкодити репутації і похитнути авторитет Святійшого Патріара Філарета – як символа боротьби за автокефалію українського православ’я та релігійної свободи. Це спроба керівництва ПЦУ отримати доступ до коштів і майна Київської патріархії", - резюмували в УПЦ КП.



















Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.