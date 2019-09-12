Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася у неформальній атмосфері на парковому подвір’ї Маріїнського палацу у Києві.

Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з поверненням на Батьківщину.

Окремо Президент України подякував рідним захоплених моряків за підтримку, яку вони надавали.

"Вони – такі ж герої, як і ви. Вони робили все, щоб вас повернути, а ми їм допомагали", – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до моряків.

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Президент наголосив, що операція з повернення українців з Росії була надскладною. До процесу було залучено багато людей та органів влади, які злагоджено працювали над цим питанням.

"Було дуже складно тримати це в секреті, коли залучено так багато людей", – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував, що наразі вже вирішене питання з виділенням житла звільненим морякам в Одесі.

Моряки натомість подякували Президенту за повернення додому, а декілька з них запросили Главу держави на власні весілля.

Також запрошені подякували Володимиру Зеленському за те, що він носив на руках браслети з іменами утримуваних моряків, адже це підтримувало увагу до проблеми звільнення українців, зокрема з боку засобів масової інформації.

Під час зустрічі Глава держави вручив морякам подарунки – президентські годинники.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

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