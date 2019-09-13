"Коли Міносвіти надіслало нам дитячі вироби, то словами це не передати", - українські моряки подякували за підтримку. ФОТО

Капітан другого рангу Денис Гриценко - командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, подякував керівництву держави, волонтерам, журналістам і військовослужбовцям, завдяки яким відбулося їхнє звільнення, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Також він подякував колегії адвокатів.

"Вони забезпечили зв'язок із нашими близькими. Там нас тримали в ізоляції, і всю правдиву інформацію ми отримували від адвокатів", - розповів він.

Окрему подяку висловив українським консулам.

Також Гриценко подякував своїм рідним, а також дітям за слова підтримки.

"Коли Міносвіти надіслало нам дитячі вироби, то словами це не передати", - сказав він, продемонструвавши деякі з них.

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Інші воїни, присутні на конференції, також висловили подяку всім.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.