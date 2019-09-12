Чиновники "Укрзалізниці" постануть перед судом за отримання 270 тис. грн хабаря, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"За результатами досудового розслідування встановлено, що заступник директора філії "Центр сервісного забезпечення" за попередньою змовою із начальником відділу господарського забезпечення філії вимагали та одержали від представника суб'єкта господарювання 270 тис. грн неправомірної вигоди за надання в користування складського приміщення площею 3 тис. квадратних метрів, яке перебуває в господарському віданні зазначеної філії", - йдеться в повідомленні.

Посадовців затримали "на гарячому" у ході контролю за вчиненням злочину після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Корупціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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