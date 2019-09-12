Новий начальник Департаменту контррозвідки Руснак відзначився в 14-му під час захоплення ДРГ "Кочегар", - Бутусов. ФОТО

Про це повідомив у своєму блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Так, 5 липня невелика група оперативників контррозвідки під командуванням Руснака в неконтрольованому українськими військами селі Богородичне захопила диверсійну групу "Кочегар".

"Група "Кочегар" була найнебезпечнішим диверсійним підрозділом під Слов'янськом, і зробила найбільшу кількість нападів на українські війська на дорогах. У Богородичному українських підрозділів не було, і диверсанти виставили пост спостереження. Та контррозвідники знали в яких конкретно будинках треба шукати. Зав'язався бій, але противник був захоплений зненацька, й організований опір було швидко придушено. У наших втрат не було. Живими було захоплено в полон зі зброєю 5 диверсантів. Також вилучено гранатомет, снайперську гвинтівку, автомати, протитанкові міни, тепловізор", - написав журналіст.

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За словами Бутусова, це був один із перших великих успіхів нашої контррозвідки.

"Група "Кочегар" вчинила цілу серію нападів на українські війська, внаслідок чого було втрачено 1 БМП, 3 БТР, 8 автомобілів. У результаті нападу "Кочегара" на колону 4-ї роти 95-ї аеромобільної бригади біля села Долина 22 червня 2014-го важких поранень зазнали десантники Юрій Весельський і Сергій Козак. Після ліквідації групи "Кочегар" диверсії під Слов'янськом припинилися", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки.