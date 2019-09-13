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13.09.19 09:15

Пожежу на військовому полігоні в Чернігівській області локалізовано, - ДСНС. ФОТО

Виниклу в четвер вдень пожежу настилу і самосівних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі Чернігівської області, до ранку п'ятниці локалізовано.

Про це повідомляє пресслужба Держслужби України з НС, передає Цензор.НЕТ.

"13 вересня о 8:25 пожежу локалізовано на площі 15 га", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю вранці повідомленні.

Загалом до гасіння пожежі було оперативно залучено 88 рятувальників особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС, військової частини А-0665, місцевої пожежної команди с. Косачівка, пожежних команд Остерського військового лісгоспу та Косачівського лісництва.

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"Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України м.Ніжин. Залучено літак Ан-32П і вертоліт Мі-8. Станом на 18:30 авіацією здійснено 4 скиди води", - поінформували в ДСНС.

Пожежу на військовому полігоні в Чернігівській області локалізовано, - ДСНС 01
Пожежу на військовому полігоні в Чернігівській області локалізовано, - ДСНС 02

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