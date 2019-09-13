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13.09.19 11:59

Прикордонники ПП "Ягодин" вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його. ФОТОрепортаж

Увечері 12 вересня в пункт пропуску "Ягодин" прибув рейсовий автобус "Варшава-Луцьк", під час огляду якого прикордонно-митна оглядова група виявила 850 кг контрабандного сиру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що водій - житель Луцька - сховав у багажному відділенні, закритому декоративною стінкою, і в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг сиру.

У результаті, правоохоронці вилучили автобус "Рено" української реєстрації.

Сума оцінки вилучених молоковмісних продуктів становить майже 130 000 гривень, а автобуса - 470 000 гривень.

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Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 01
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 02
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 03
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 04
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 05
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 06

Нагадаємо, що днями прикордонники в пункті пропуску "Ягодин" також вилучили 860 кг сиру і рейсовий автобус, що перевозив його.

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