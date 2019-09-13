Прикордонники ПП "Ягодин" вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зазначається, що водій - житель Луцька - сховав у багажному відділенні, закритому декоративною стінкою, і в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг сиру.
У результаті, правоохоронці вилучили автобус "Рено" української реєстрації.
Сума оцінки вилучених молоковмісних продуктів становить майже 130 000 гривень, а автобуса - 470 000 гривень.
Нагадаємо, що днями прикордонники в пункті пропуску "Ягодин" також вилучили 860 кг сиру і рейсовий автобус, що перевозив його.