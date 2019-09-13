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13.09.19 12:02

Засідання Ради відвідав звільнений політв'язень Балух, зал вітав його оплесками. ФОТО

Сьогоднішнє засідання ВР відвідав звільнений політв'язень Володимир Балух, зал вітав його оплесками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Балуха представила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Зал вітав звільненого політв'язня оплесками.

Засідання Ради відвідав звільнений політвязень Балух, зал вітав його оплесками 01
Балух  перебував у гостьовій ложі парламенту.

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Засідання Ради відвідав звільнений політвязень Балух, зал вітав його оплесками 02
Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.

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