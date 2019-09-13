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13.09.19 12:11

Воїн батальйону "Донбас" Валерій Шатурський загинув у зоні ООС через обстріл з боку найманців РФ. ФОТО

Вчора, 12 вересня, близько 15.00 у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил у Донецькій області, внаслідок смертельного кульового поранення, завданого під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ, загинув Валерій Георгійович Шатурський (позивний Чєрєп), 1974 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 15-го окремого Слов'янського полку Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України (батальйон спеціального призначення "Донбас").

Про це йдеться на офіційній сторінці НГУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

 "У результаті ворожого обстрілу в ООС загинув молодший сержант Нацгвардії. 12 вересня близько 15:00 ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, які виконують бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області.

Унаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець батальйону спеціального призначення 15-го Словянського полку Національної гвардії України (батальйону спецпризначення відомого як "Донбас") – молодший сержант Валерій Шатурський зазнав смертельного поранення.

Командування Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation, Військова частина 3035 НГУ та батальйону спеціального призначення висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вірні завжди! Спочивай з Богом. Валерій назавжди залишиться у нашому строю, пам’яті та серцях", - зазначається у повідомленні.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець Нацгвардії загинув на Донбасі 12 вересня, - пресцентр штабу ООС

Воїн батальйону Донбас Валерій Шатурський загинув у зоні ООС через обстріл з боку найманців РФ 01
Воїн батальйону Донбас Валерій Шатурський загинув у зоні ООС через обстріл з боку найманців РФ 02

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