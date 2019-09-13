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13.09.19 15:23

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, "Що таке сексот?" і "Не виходьте із зали": про що листувалися нардепи від "Слуги народу" під час засідання Ради. ФОТОрепортаж

Під час сьогоднішнього пленарного засідання народні обранці вели активне листування на своїх гаджетах.

Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Андрій Клочко, голова комітету ВР з питань організації державної влади, домовляється щодо голосування з нардепом від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком, секретарем того ж комітету, про голосування за розпуск ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 01

Андрій Клочко "Слуга народу".

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 02

Учора Клочко (СН) отримав у повідомленні від Ісаєнка (ОПЗЖ) текст повідомлення Сергія Льовочкіна (ОПЗЖ) щодо позиції стосовно розпуску ЦВК. І уточнення: "Завтра 11 плюс". (Зазначимо, що голосування за розпуск ЦВК відбулося об 11:28)

Сьогодні о пів на одинадцяту Ісаєнко запитав: "О котрій голосування?".

На що отримав відповідь: "Потрібно 2".

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 03

Потім Клочко переглядав чат "Слуга Народу Депутати".

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 04

Зокрема, сьогодні там були такі повідомлення:

- Будемо голосувати зміни до календарного плану

- Не виходьте із зали. 300 голосів. Кожен потрібен.

- Голосування.

Абонент "Юзік Юра Корявченков 95 Квартал Зе ВР" написав:

"Хлопці, сьогодні буде голосування щодо сьогоднішнього дня.

1 варіант. Не йдемо о 14:00 на перерву, працюємо плюс одну годину й о 15 усі вільні.

  1. З перервою, але тоді до 17

Я сподіваюся, всі за перший варіант".

Абонент "Роман Бабій ВР Зе Список" відповів: "Так"

Абонент "Слава Медяник Правох ВР Зе" також відповів: "Так"

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 05

Далі Святослав Юраш ("Слуга народу") вирішив загугли що таке "сексот"?

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 06

Тим часом Андрій Богданець ("Слуга народу", член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики) рекомендує колезі по листуванню якогось Тараса.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 07

"Тарас це хто?", - питають у Богданця.

"Людина, через яку я купую і брав участь в аукціоні", - відповідає Богданець.

"Що він знає. Що сьогодні має бути проплата? Він свій чи чужий, ступінь довіри?", - уточнює в Богданця співрозмовник.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 08

Тим часом вирішив перевірити свої повідомлення Вадим Галайчук ("Слуга народу", перший заступник голови комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом).

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 09

Зокрема, він отримав файл "Лист посольство Бангладеш".

"Можемо держсекретаря попросити. Але звичайно без припущень, що хтось щось затримує", - пишуть Галайчуку.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 10

Денис Герман ("Слуга народу", голова підкомітету з питань сучасних інформаційних технологій та інновацій у бюджетному процесі Комітету ВР з питань бюджету)

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 11

Втомившись сидіти, Герман вирішив пройтися і перевірити свої повідомлення.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 12

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 13

"Доброго ранку. Ще рахунків на 714 тисяч виставите?" - запитує у Германа абонент "Михайло Коноплієв".

"Доброго, зробимо", - відповідає Герман.

"Дуже добре! Чекаємо рахунку!" - відповідають Герману.

Фото: Цензор.НЕТ

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