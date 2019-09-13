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13.09.19 15:42

Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття. ФОТО

Глава Офісу Президента Андрій Богдан і модель Анна Мінюкова зустрілися в Дніпрі, щоб обговорити готовність Центрального мосту. Раніше Мінюкова пообіцяла роздягнутися, якщо міст буде повністю відремонтований до 14 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мінюкової в фейсбуці.

"Обговорили з главою Офісу президента деталі візиту Зеленського в Дніпро. В тому числі і наболілу жителям міста проблему моста. Головне питання завтрашнього дня: чи можна вважати ремонт завершеним, якщо об'єкт відкритий, але не зданий в експлуатацію?" - написала вона, опублікувавши фото з Богданом.

Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття 01

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім цього, дівчина модельної зовнішності Анна Мінюкова пообіцяла роздягнутися, якщо Центральний міст відкриють для руху транспорту до 14 вересня

Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття 02

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.

Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття 03

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