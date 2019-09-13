У 2017 році був заклик створити альтернативу YES. Не почули. Натомість олігархи розквітли і розповідають про "Щастя сьогодні", - Гопко. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка Ганна Гопко, передає Цензор.НЕТ.

"У 2017 році був заклик створити альтернативу до олігархічного YES. Не почули. Натомість олігархи розквітли. Керують економікою, зовнішньою політикою і розповідають про "Щастя сьогодні"", - заявила вона, опублікувавши відповідне депутатське звернення і відповіді на нього з Адміністрації Порошенка, МЗС та Мінекономрозвитку.

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YES (Ялтинська Європейська Стратегія) - міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків і підприємців. З 2004 року і до окупації Криму Росією відбувалася в Ялті, з 2014 року - у Києві. Темою конференції у 2019 році є "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".









