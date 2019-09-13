Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у "Слуги народу" і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня. ФОТОрепортаж

На початку засідання нардепи прийняли за основу законопроєкт про викривачів корупції.

Потім Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

Крім того, засідання Ради відвідав звільнений політв'язень Балух, зал вітав його оплесками.

Тим часом, Рада схвалила в першому читанні розширення об'єктів держвласності, які підлягають приватизації.

У підсумку до 14.15 Рада розглянула всі питання порядку денного і закрила засідання.

Чергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в середу, 18 вересня о 10.00.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Роксолана Підласа (СН) розмовляє з Богданом Яременком (СН), а Іванна Климпуш-Цинцадзе (ЄС) з Олександром Ткаченком (СН).

Тим часом, глава фракції СН Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко (СН) розмовляють із першим віцеспікером Русланом Стефанчуком.

Давид Арахамія розмовляє з колегами по фракції: Юлія Яцик, Євген Шевченко, Андрій Жупанин, Ігор Марчук і Олександр Бакумов (зліва направо).

Глава фракції "Батьківщина" розмовляє за колоною з віцеспікером Оленою Кондратюк.

Андрій Іванчук (позафракційний) розмовляє з Оленою Вінтоняк (СН).

Андрій Богданець ("Слуга народу") захоплений листуванням у своєму телефоні.

Сектор "ЄС": співголова фракції Артур Герасимов, ексспікер Андрій Парубій, Михайло Бондар, Ніна Южаніна, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Коли Радуцький обіймає не тебе, а бородатого сусіда": Михайло Радуцький (СН) обіймає і щось говорить на вухо Микиті Потураєву (СН). Тим часом, Євгенія Кравчук (СН, праворуч) розмовляє по телефону, а Вікторія Кінзбурська (СН, зліва) також читає щось у своєму смартфоні.

Вадим Галайчук (СН) захоплений листуванням у смартфоні.

Тим же зайнятий і його колега Андрій Клочко (СН). Зокрема, він вів переписку з нардепом від ОПЗЖ щодо голосування за розпуск ЦВК.

Тим часом, Іванчук розмовляє з іншим депутатом зі "Слуги народу" Підласою.

Звільнений політв'язень Володимир Балух (по центру), Мустафа Джемілєв (ЄС, зліва) і Ахтем Чийгоз (ЄС, праворуч).

Нардепи вітали Балуха оплесками.

Дмитро Лубинець ("За майбутнє", зліва) та Олександр Герега ("За майбутнє", праворуч).

Нардеп-мажоритарник Ігор Васильєв ("Слуга народу") голосує "за".

Денис Герман (СН). Сьогодні він вів переписку про виставлення рахунків на 714 тис. грн.

Фото: Цензор.НЕТ