Президент Фінляндії Нііністе відвідав Раду та обговорив з Разумковим двостороннє співробітництво з Україною. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я дуже радий вітати Вас у стінах вищого законодавчого органу нашої держави. Я вдячний Вам і Вашій державі за ту підтримку, яку надаєте Україні як в політичному, економічному плані, у плані міжнародних відносин і в рамках тієї співпраці, яку ми спостерігаємо вже багато-багато років", - сказав Разумков.

Спікер також висловив сподівання, що новообрана Верховна Рада буде більш ефективною та якісною, ніж це було раніше.

Нііністе, зі свого боку, подякував Разумкову за можливість поспілкуватися щодо двосторонньої співпраці та підтримки, яку Фінляндія буде забезпечувати для України.

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Президент Фінляндії додав, що радий бути у Верховній Раді України.

"Це, напевно, найбільш цікаве для нашого відвідування місце. Оскільки щойно ми приїхали, ми почули як гучно гуде зала, бо там відбувається пленарне засідання. Отже, робота йде в дуже жвавому режимі. І протягом нашого візиту ми також побачили, що планів буде багато, і так само дуже багато волі на реалізацію таких планів", - сказав Нііністе.

Нагадаємо, Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністе 12-13 вересня перебуває в Києві з офіційним візитом. Він уже провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, на якій вони домовилися про розвиток взаємного військового співробітництва між Україною і Фінляндією.

Також Нііністе провів зустріч з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.









