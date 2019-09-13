Останки українського воїна Вадима Федорченка, який загинув у боях за Дебальцеве в 2015 році, перепоховають завтра на Харківщині. ФОТО

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє волонтер "Книги Пам'яті полеглих за Україну" Святослав Смук, передає Цензор.НЕТ.

Останки його тіла були привезені з району Дебальцева 13.02.2015. При ньому був жетон на ім'я Федорченка В.О. Був спочатку похований на Краснопіллі (номер кварталу - 79, номер ряду -12, номер місця - 5, номер поховання - 5752) Ідентифікований за експертизою ДНК.

"Завтра, 14 вересня, відбудеться перепоховання опізнаного за експертизою ДНК бійця 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ Вадима Федорченка, який загинув у лютому 2015 року в боях за м. Дебальцеве. Народився 26 грудня 1994 року в с. Павлівка Близнюківського району на Харківщині. Призваний на строкову військову службу наприкінці 2013 року. Тіло виявили пошуковці і привезли до моргу в м. Дніпро. Після відібрання зразків для ДНК-тестів був похований на Краснопільському кладовищі як невідомий захисник України. Вічна пам'ять...", - зазначає волонтер.





Нагадаємо, 18 лютого 2015 року українські військові залишили Дебальцевський плацдарм. Йому передувала тривала оборона і відчайдушна битва, яка тривала місяць. З 15 січня по 18 лютого 2015 року в районі Дебальцевого в боях загинуло 179 українських військових. 81 пропав безвісти. Понад сто солдатів потрапили в полон.