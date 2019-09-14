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14.09.19 08:45

Посадовця Держпраці затримали в Києві під час одержання 60 тис. хабара. ФОТОрепортаж

У межах протидії системній корупції на одержанні неправомірної вигоди викрито одного з керівників підрозділів Головного управління Держпраці у Київській області.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України встановили, що посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури. За 60 тисяч гривень хабарник обіцяв підприємцю не відображати в акті порушення, виявлені під час перевірки. До протиправної діяльності фігурант справи залучив адвоката як посередника", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю повідомленні СБ України.

Правоохоронці затримали обох зловмисників на одній із вулиць Києва.

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Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Посадовця Держпраці затримали в Києві під час одержання 60 тис. хабара 01
Посадовця Держпраці затримали в Києві під час одержання 60 тис. хабара 02
Посадовця Держпраці затримали в Києві під час одержання 60 тис. хабара 03

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