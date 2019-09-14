Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу "Прибережний" зібрало понад три тисячі гостей. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відпочинкова зона скверу "Прибережний" - це 3,8 га відкритого простору. Сквер розділено на зони, де є майданчики для дітей і дорослих. На території є фонтани, газони, багато дерев, водний атракціон, каруселі, достатня кількість лавок, а також туалет. Головну алею вздовж Набережної Перемоги і пішохідні доріжки встелено неслизькою гранітною плиткою. Сквер доступний для всіх відвідувачів.

"Це справді незабутній День міста. Ми дуже чекали на цей парк і, знаєте, боялися розчаруватися. Та насправді це перевершило очікування. Супер", - розповіла дніпрянка Аліна.

Ольга прийшла до нового скверу разом із родиною. Каже, що для її чотирирічної дівчинки це, мабуть, буде новим улюбленим місцем для прогулянок.

"Ми взагалі-то на лівому березі живемо. Та заради такого можна і проїхатися. Моя доня в захваті: он вона, бігає фонтаном. Знаєте, я насправді переймаюся, щоб усе це не зіпсували. Це надзвичайна краса, яку ми маємо берегти", - переконана жінка.

Головна родзинка скверу - лазерне світлове аудіовізуальне шоу. Його роблять за допомогою спеціального світлового обладнання з особливо вузькою оптикою. Свого часу таке приладдя використовували на всесвітньо відомому нью-йоркському хмарочосі "Empire State Building".

За допомогою спеціальних програм інсталяція транслює лазерну графіку на крони дерев, що ростуть на протилежному боці коси. Прожектори можуть працювати на відстані у пів кілометра. Все це відбувається під музичний супровід.

Це складна інженерна та світлотехнічна робота. До відкриття інсталяцію неодноразово тестували.

Зараз тематика шоу пов'язана з Дніпром - його історією та символами. Її у сквері зустріли оплесками. Чимало містян танцювали просто неба.

Загалом програма світлового лазерного шоу здатна створювати різні образи. Зокрема, в інші дні інсталяції пов'яжуть із порами року. Крім цього, тут є можливість робити короткі шоу з графічними образами. Ці сюжети також розкажуть про місто.

"Чудовий вечір. Мене справді переповнюють емоції. Коли ти на власні очі бачиш те, що створено руками міської влади у всіх цих кольорах. Це важко описати словами. Мабуть, за останні роки, а то й ніколи, такого подарунка мерія ще не робила містянам. Велика подяка всім будівельникам, проектантам, архітекторам, які робили це. І найбільша подяка - людям. Адже все, що ми робимо, це за рахунок наших земляків, платників податків. Цей сквер - для всіх жителів міста", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Мер також підкреслив, що далі будівельники візьмуться за розширення території. Проте відпочивати містянам це не завадить.













