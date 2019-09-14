"Люди, поїхали з президентом!" - Зеленський прибув до Дніпра і проїхав у тролейбусі разом із мером Філатовим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На першому фото Зеленський і Філатов сидять поруч, тоді як тролейбус від аеропорту їде в місто. Там глава держави, ймовірно, ознайомиться з якістю ремонту Центрального мосту, який Філатов обіцяв закінчити до 14 вересня.







Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня. Мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.