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14.09.19 12:30

"Люди, поїхали з президентом!" - Зеленський прибув до Дніпра і проїхав у тролейбусі разом із мером Філатовим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Дніпра, де вирішив покататися на тролейбусі разом із міським головою Борисом Філатовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На першому фото Зеленський і Філатов сидять поруч, тоді як тролейбус від аеропорту їде в місто. Там глава держави, ймовірно, ознайомиться з якістю ремонту Центрального мосту, який Філатов обіцяв закінчити до 14 вересня.

Люди, поїхали з президентом! - Зеленський прибув до Дніпра і проїхав у тролейбусі разом із мером Філатовим 01
Люди, поїхали з президентом! - Зеленський прибув до Дніпра і проїхав у тролейбусі разом із мером Філатовим 02
Люди, поїхали з президентом! - Зеленський прибув до Дніпра і проїхав у тролейбусі разом із мером Філатовим 03

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня. Мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.

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