"Ігри нескорених" стартували в Києві, змагання відкрив президент. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Змагання відбуваються на столичному стадіоні "Піонер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нехай здійсниться мрія усіх, хто хоче потрапити до Національної збірної України. І нехай у 2020 році у Нідерландах наша національна команда знову здивує увесь світ своїм характером, своєю незламністю, своїм результатом", - сказав під час відкриття заходу президент Володимир Зеленський.

Участь у змаганнях беруть понад 200 українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень, тавм або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки в зоні бойових дій.

Всі фото - "Укрінформ".

Упродовж дня для гостей на стадіоні діятиме кілька спортивно-розважальних майданчиків і фудкорт, а для дітей облаштовано спеціально обладнану дитячу зону з підготовленими нянями й аніматорами. Програма розваг спланована таким чином, щоб і учасникам, і гостям було комфортно перебувати на змаганнях увесь день.



















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"Ігри нескорених" - це найбільші у світі міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень, травм або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Кожні "Ігри нескорених" об'єднують сотні бійців та їх сімей, стають майданчиком для взаємної підтримки та обміну досвідом, свідченням незламності духу захисників для тисяч глядачів, що спостерігають за їхніми змаганнями з трибун. Україна долучилася до "Ігор нескорених" у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто.