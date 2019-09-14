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14.09.19 19:56

Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

У селі Промінь Вітовського району Миколаївської області 14 вересня попрощалися з Миколою Обуховським, прапорщиком, військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Микола Обуховський народився 10 жовтня 1986 року в селі Велика Мечетня Кривоозерського району Миколаївської області. На фронті перебував з початку війни, пройшов бої за Дебальцеве. Служив прапорщиком в 1-му окремому батальйоні морської піхоти. У нього залишилася мати, сестра, дружина і маленька дочка.

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Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 01
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 02
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 03
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 04

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Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 05
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 06
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 07
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 08
Фото: nikcenter.org

Нагадаємо, Микола Обуховський загинув 11 вересня близько 23:00 в районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області в результаті смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, яким ворог прикривав роботу свого снайпера. Разом з ним загинув матрос Олександр Лінчевський з Черкащини.

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