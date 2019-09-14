Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Микола Обуховський народився 10 жовтня 1986 року в селі Велика Мечетня Кривоозерського району Миколаївської області. На фронті перебував з початку війни, пройшов бої за Дебальцеве. Служив прапорщиком в 1-му окремому батальйоні морської піхоти. У нього залишилася мати, сестра, дружина і маленька дочка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблими на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощаються завтра в Миколаївській області. ФОТО









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Фото: nikcenter.org

Нагадаємо, Микола Обуховський загинув 11 вересня близько 23:00 в районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області в результаті смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, яким ворог прикривав роботу свого снайпера. Разом з ним загинув матрос Олександр Лінчевський з Черкащини.