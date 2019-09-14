Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Близнюківської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після ідентифікації шляхом генетичної експертизи у рамках реалізації гуманітарного проєкту Збройних Сил України "Евакуація 200" 13 вересня 2019 року був доставлений до с. Павлівка Верхньосамарської сільської ради Близнюківського району для перепоховання за місцем проживання батьків гріб із останками старшого солдата Федорченка Вадима Олександровича – військовослужбовця Збройних Сил України як такого, що раніше (від 09.02.2015) значився зниклим безвісти.14 вересня на цвинтарі с. Павлівка відбулися болісні хвилини прощання з Вадимом Федорченком", - зазначається, зокрема, в повідомленні.

13 вересня труну з тілом Героя після ексгумації доставили в Харківську область.

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Федорченко Вадим Олександрович народився 26 грудня 1994 року. Після закінчення школи в 2012 році вступив до Лозівського ліцею за спеціальністю "рихтувальник кузовів та електрозварювальник". Цього ж року його зараховують на заочне відділення Лозівського автодорожнього коледжу: факультет "Ремонт двигунів".

14 жовтня 2013 року був призваний до лав збройних сил України, а третього серпня 2014 року Вадим Олександрович підписав контракт на безстрокову службу.

Служив у 101-й бригаді охорони Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначають у Близнюківській РДА, 9 лютого 2015 року Вадим разом із майором Микитою Недоводієвим виїхав з міста Дебальцево до міста Харкова за шинами до БМП. Останній зв'язок із батьками був о 7-30. О 9-00 на дзвінки не відповідав, на зв'язок більше не виходив. Район дороги біля села Логвінового був безконтрольним. Блокпост, який контролював територію, був знятий. ЗСУ, що проходили цією дорогою, потрапили у ворожу пастку. КАМАЗ "Шайтан", керований Вадимом, був обстріляний.

У цьому бою загинуло 26 українських захисників, а двоє вважалися зниклими безвісти. Федорченко Вадим Олександрович був одним із них.

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Рештки солдата із жетоном на ім’я Федорченка В.О. (номер тіла 364/Л) були знайдені і привезені 13 березня 2015 року з району Дебальцевого та ідентифіковані як військовослужбовець 101-ї бригади охорони ГШ. Був похований як тимчасово невстановлений захисник України реєстр № 5752 на Краснопільському кладовищі міста Дніпро.

Із 2 серпня 2015 року до липня 2019 року Федорченко В.О. вважався зниклим безвісти. У липні 2019 року за ДНК батьків було підтверджено збіг з ДНК Федорченка Вадима Олександровича, військовослужбовця Збройних Сил України.

За час служби Федорченко Вадим Олександрович одержав відзнаки:

- Грамоту солдату "За старанність, розумну ініціативу і сумлінне виконання службових обов’язків".

- Грамоту старшому солдату "За сумління та самовіддане служіння українському народові, вірність військовій присязі, сміливість, рішучість та ініціативну активність, виявлені під час виконання бойових завдань по захисту незалежності, територіальної цілісності України та з нагоди 23-ї річниці Збройних Сил України" (2014 рік).

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Мав численні нагороди:

1. Нагрудний знак " Ветеран Війни".

2. Нагрудний знак від головнокомандуючого Збройних Сил України Муженка В.Н. "За взірцеву службу".

3. Медаль Від патріарха УПЦ Київського патріархата Філарета "За жертовність і любов до України".

Поховали загиблого бійця на сільському кладовищі. У нього залишилися батьки.

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Фото: Районна газета "Нове житя", смт Близнюки







Фото: facebook.com/OperationalCommandEast

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